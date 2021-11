Remembrance Day in photos: Salmon Arm pays tribute

Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer) Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer) Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer) Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer) Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer) Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer) Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer) Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer) Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer) Salmon Arm Remembrance Day ceremony, Nov. 11, 2021. (Lachlan Labere-Salmon Arm Observer)

Salmon Arm residents paused at the 11th hour of the 11th day of the 11th month to reflect and pay tribute.

Royal Canadian Legion Salmon Arm Branch 62 hosted a modified Remembrance Day ceremony at the city’s cenotaph on Thursday, Nov. 11, for which legion members, local dignitaries and some members of the public gathered to remember the men and women who served and sacrificed for their country.

Remembrance Day