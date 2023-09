Avis de projet d’installation de télécommunications de TELUS

Description: Dans le cadre du processus de consultation publique exigé par la ville de Salmon Arm, TELUS invite le public à commenter un projet d’installation de télécommunications consistant en une tour monopôle de 30m avec un paratonnerre de 3m et un complexe d’équipement clôturé afin de fournir des services fiables de transmission de données et de communications vocales sans fil à Salmon Arm et aux environs.

Lieu de la proposition: 3160 10th Avenue SE Salmon Arm V1E 1W8

PID: 016-194-888

Coordonnées: 50.691520 N, 119.249748 W

Carte de localisation

Pour plus d’informations :

Contactez TELUS Communications Inc:

Kristina Bell

c/o Cypress Land Services

Agents de TELUS Communications Inc.

Suite 1051, 409 Granville Street

Vancouver, BC V6C 1T2

Tél: 604.620.0877

Courriel: publicconsultation@cypresslandservices.com

Le public est invité à faire part de ses commentaires sur la proposition avant la fin du jour ouvrable du mois d’octobre 9, 2023, en ce qui concerne cette question.

Dossier TELUS: BC109550