Notice of Intent to sell abandoned property of Alexandre Audet, Lawrence & Darby Gawne, debt $820, to be sold by Brent Willinger of/at 450 Edgar Rd, Salmon Arm BC V1E 2Y2, June 2, 2023, vehicles:

2001 Roadblazer Trailer, flatdeck VIN 2D9E202421S080155,

1998 Dodge Ram VIN 3B6MF3662WM263985,

2004 Audi Quattro VIN WAULT68E54A214955